Alpitour, prime aperture “VOIhotels” da fine giugno

Prime aperture a partire dal prossimo 26 giugno per “VOIhotels”, 10 strutture tra resort e alberghi del Gruppo Alpitour, (nella foto, l’a. d. Gabriele Burgio) tutte in Italia e conformi al nuovo protocollo “Sicuri con voi”, realizzato da un pool di esperti e società di consulenza che si occupano di certificazioni ambientali e di sicurezza, che hanno mappato ogni situazione potenzialmente rischiosa, definendo regole per rendere il soggiorno sicuro.

Il protocollo è costruito attorno a 5 step interconnessi: “Sanifica, Distanzia, Comunica, Proteggi e gusta”. I momenti di intrattenimento e aggregazione sono stati rimodulati per snellire processi e richieste. Sono state aggiunte nuove funzioni sulla App di VOIhotels, come il “web check in” e il “no cash in house”, oltre a rendere disponibili i programmi quotidiani, con la possibilità di prenotare attività, spettacoli e tavoli nei ristoranti. Il buffet è stato sostituito dal servizio al tavolo e con menù da asporto, mentre le attività per adulti e bambini sono state ampliate per creare gruppi più piccoli di persone.

Infine, si è puntato sulla formazione del personale: in ogni struttura sarà presente il responsabile Protocollo, incaricato di verificare il corretto adempimento di tutte le procedure, affiancato da uno staff e da un medico per monitorare gli ospiti. Verranno inoltre realizzati test sierologici periodici, controlli sulla temperatura prima di ogni turno e audit a sorpresa e in incognito effettuati da esperti per la verifica del corretto impiego del protocollo.