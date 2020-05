Takeda Italia, Luca Livraghi ethics & compliance director

Takeda Italia ha nominato Luca Livraghi ethics & compliance director, l’azienda attiva nel settore biofarmaceutico, collabora con operatori sanitari, associazioni di pazienti e istituzioni per consentire l’accesso a nuovi farmaci.

Nel nuovo incarico, guiderà la strategia aziendale, anche attraverso attività di formazione.

Livraghi è approdato in azienda da gennaio 2019 e ha ricoperto il ruolo di head of customer excellence e di business operations in Shire Italia, accrescendo le competenze nel settore del management consulting.

Rita Cataldo, amministratore delegato Takeda Italia ha dichiarato: “La nuova Takeda Italia ha consolidato il suo ruolo di leadership nel panorama biofarmaceutico e siamo

consapevoli che questo implica una grande responsabilità verso tutti i nostri stakeholder.

Per questo lavoriamo quotidianamente nel rafforzare e diffondere i nostri valori etici di compliance e integrità, che hanno guidato Takeda nel corso della sua lunga storia e che riconfermiamo con forza in questa nuova fase”.