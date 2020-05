Safilo, nuovo accordo con Ports destinato alla Cina continetnale

Safilo e la casa di moda canadese Ports hanno siglato un nuovo accordo di licenza decennale per il design, la produzione e la distribuzione di occhiali da sole e montature da vista. L’accordo, valido per la Cina continentale, prevede il diritto di opzione per Safilo di allargare la distribuzione ad altri mercati in base allo sviluppo della domanda e del potenziale del marchio nella categoria eyewear, così da rafforzare ulteriormente la partnership. La prima collezione a marchio Ports sarà lanciata a gennaio 2021. “La Cina è un mercato strategico fondamentale nei nostri piani di sviluppo e sappiamo quanto sia importante poter contare su brand nella nostra offerta di portafoglio che abbiano una precisa rilevanza locale per il consumatore, specialmente in Cina, che è un mercato molto specifico non solo in termini di fitting ma anche di preferenze, gusti e tendenze locali”, ha dichiarato Angelo Trocchia, ad di Safilo. “Grazie a un marchio così importante per la Cina continentale saremo in grado di espandere ulteriormente la nostra presenza in questo Paese per noi strategico, aggiungendo un business ad alto potenziale e moltopromettente”.