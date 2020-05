Dopo essere stata scaricata oltre 400mila volte, l’app “Il “Rifiutologo”, creata dal Gruppo Hera (nella foto, l’a. d. Stefano Venier) per supportare i propri clienti nella raccolta differenziata, entra in una nuova fase e per la prima volta comincia a parlare. Lo fa grazie ad “Alexa”, l’intelligenza artificiale creata da Amazon per dare voce ai dispositivi smart. Chiunque apra l’app di Alexa, infatti, può ora aggiungere il Rifiutologo, assicurandosi così la disponibilità di una ‘voce amica’ a cui chiedere le informazioni fondamentali sul servizio di raccolta erogato dalla multiutility nel proprio comune. Le funzionalità attivate nella prima versione, già operative, permettono ad Alexa di comunicare all’utente l’intero calendario di raccolta porta a porta della settimana, ma anche di rispondere a domande più specifiche, relative ad esempio a una particolare tipologia di rifiuto. Può sempre capitare, d’altronde, di non ricordarsi il giorno in cui viene ritirato un materiale e interpellando Alexa sarà possibile evitare di esporre il rifiuto non corretto. Basterà dire, ad esempio, “Alexa, chiedi al Rifiutologo quando raccolgono la carta”, e la risposta metterà fine a qualunque dubbio.