Torna “Una pizza per l’estate” in versione delivery

L’ottava edizione di ‘Una Pizza per l’estate by Mulino Caputo’ riscopre il delivery. Un antico costume del consumo della pizza, quella di portarla via per consumarla casa, con un’attenzione particolare al recupero della dimensione conviviale, che si trasferisce così dalle pizzeria all’abitazione. I 7 giovani pizzaioli in gara si esprimeranno attraverso il web e i social network. Mercoledì, a partire dalle ore 18.30, collegandosi alla pagina facebook.com/MulinoCaputo/ o al profilo istragram.com/mulimocaputo/ sarà possibile seguire impasti e topping di Sara Palmieri, libera professionista gluten free; Ciro Oliva, della Pizzeria Concettina ai Tre Santi di Napoli; Vincenzo Capuano, delle omonime pizzerie di Napoli; Cristiano Piccirillo, rampollo de La Masardona; Carlo Sammarco, titolare delle Pizzerie 2.0 di Aversa e di Frattamaggiore; Salvatore Balzano di Palazzo Vialdo di Torre Del Greco ed Errico Porzio della omonima pizzeria al Vomero. In collegamento dalle proprie sedi, si esibiranno ai forni spiegando all’ad del mulino, Antimo Caputo, e al giornalista Giampaolo Trombetti, autore e conduttore di programmi Tv di cucina e questa volta presentatore di un evento web, le loro idee e le scelte per la versione estiva del cibo più amato e conosciuto al mondo. Dalla sede del Mulino Caputo di San Giovanni a Teduccio, i due esperti, al cospetto delle sette pizze, ci racconteranno le loro impressioni sulle nuove creazioni, dialogheranno con i pizzaioli e interagiranno con il pubblico online. “Stiamo vivendo una nuova fase in cui abbiamo la possibilità di reinterpretare alcune coordinate della ristorazione e della socialità – sottolinea Caputo – se il cibo nasce buono, arriva buono. Possiamo ripensare, dunque, il delivery come un’occasione per farci divertire, socializzare e mangiare cibo di qualità”.