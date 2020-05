Leo Burnett, Selmi Bali Barissever lascia

Selmi Bali Barissever abbandona il ruolo di Executive Creative Director di Leo Burnett, l’agenzia guidata da Romeo Repetto.

Selmi Bali Barissever ha intenzione di dedicarsi ad una nuova sfida personale e professionale.

In passato ha lavorato, tra le altre agenzie, per DALVBBDO, Leagas Delaney e Havas Milan.

“Selmi Barissever ha diretto il reparto creativo di Leo Burnett con professionalità, guadagnandosi la stima di collaboratori e colleghi.

Leo Burnett ringrazia Selmi per il lavoro svolto in questi anni augurandogli il meglio per il proseguimento della sua carriera”. si legge nella nota stampa.