Sardegna, il lockdown ha portato danni a 325 aziende della moda

Le 325 aziende della moda della Sardegna, che contano 763 addetti, sono alle prese col problema delle scorte di magazzino, ormai invendibili. Per loro il lockdown dell’emergenza Covid-19 ha significato atelier chiusi, cucitrici spente, sfilate annullate, cerimonie rimandate, mercati, nazionali e internazionali, sospesi, e di conseguenza, fatturati azzerati. Ne hanno risentito in particolare le 270 imprese artigiane (l’82% del totale) coi loro 553 addetti. La metà, schiacciata dalla mancata liquidità e dai costi della ripresa, potrebbe non riprendersi. Le micro, piccole e medie imprese del settore – sottolinea Confartigianato Imprese Sardegna – sono prevalentemente a conduzione familiare e sono a rischio di chiusura definitiva. “La voglia di ricominciare dei nostri stilisti artigiani, di aprire i laboratori e ricominciare a creare è tanta, cosi come è tanta la volontà di mostrare l’eccellenza delle loro creazioni”, fa sapere Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, “ma tutto questo è possibile solo se ci saranno interventi straordinari per salvare le imprese del comparto: la filiera artigianale della moda non può essere spazzata via”. “Però, purtroppo, ci arrivano anche tante segnalazioni di imprese che stanno già facendo i conti con i mancati incassi di una stagione”, segnala Matzutzi, “che temiamo non possa ripartire, causa l’azzeramento del fatturato relativo alla collezione primavera-estate e con l’annullamento di cerimonie ed eventi che pregiudicano le attività delle sartorie.” L’anno scorso il valore dell’export della moda made in Sardinia ha superato i 22 milioni di euro. Recenti rilevazioni di Confartigianato, hanno evidenziato un calo del 50% del fatturato a marzo, più accentuato rispetto al calo della produzione.

Dal monitoraggio che Confartigianato Sardegna ha effettuato durante i due mesi di lockdown, emerge che tanti imprenditori della moda in Sardegna hanno usato il tempo per studiare, aggiornarsi, scambiarsi idee, usando le ‘comunità di settore’, ma anche progettare e implementare l’attività delle vendite on line e tenere il contatto con la propria clientela attraverso i webinar. “Tanti di loro si sono anche ‘reiventati’ per sopravvivere per affrontare i mancati incassi, producendo mascherine e camici”, sottolinea Matzutzi, “ma la verità che è che tutte le realtà hanno nei magazzini intere collezioni invendute e, ad ora, inservibili”. L’organizzazione artigiana propone di ridurre i costi fiscali sulle maestranze, incentivi ai consumi e la riduzione dell’Iva sui capi d’abbigliamento e accessori per i prossimi 12 mesi.