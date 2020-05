Ipi, nel 2019 utile netto a 82,4 milioni

Ricavi in crescita del 79% rispetto al 2018 a 82,4 mln; Ebidta a 32,5 milioni di euro, utile netto effettivo consolidato a 20 milioni (1,1 mln nel 2018) ed un patrimonio immobiliare di 294 mln di euro. Sono i principali risultati realizzati da Ipi Spa nel 2019 ed approvati, oggi, dall’assemblea degli azionisti. “Il bilancio dell’esercizio 2019 – commenta l’amministratore delegato del Gruppo Vittorio Moscatelli – è un ottimo risultato che ci permette di festeggiare degnamente i 50 anni di Ipi. Il margine operativo ed il risultato operativo dell’esercizio sono le basi per proseguire nella crescita, con le proprie forze, per raggiungere traguardi ambiziosi”.

Per quanto riguarda l’impatto del Covid-19 sull’andamento dell’attuale esercizio, “poichè la situazione è in divenire e in rapida evoluzione – si sottolinea in una nota – non è possibile fornire una stima quantitativa del potenziale impatto sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria prospettica del Gruppo”.