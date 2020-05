QMI new entry: Gabriele Dorfmann, Adriana Licciardello e Simona Montemurro

Entrano a far parte del gruppo di QMI: Gabriele Dorfmann come Head of Loyalty, Adriana Licciardello in qualità di Head of Events e Simona Montemurro come Senior Account Manager.

Gabriele Dorfmann assume il ruolo di Head of Loyalty si occuperà di offrire ai brand soluzioni loyalty all’interno dei settori del cinema, della musica e del gaming.

Dorfmann ha avuto esperienze in Loyalty Marketing, prima in Brand Loyalty e poi in Jakala, come Sales Manager e dopo come responsabile Marketing e R&D.

Recentemente è approdato in Acqua Group, dove come Head of Loyalty, si occupa di sviluppare progetti di engagement adottati da primari brand nei settori GDS, Finance e Utilities.

Adriana Licciardello ha avuto l’incarico di Head of Events si occuperà di rafforzare sviluppare l’esperienza dei grandi eventi organizzati da QMI, dall’Area Movie di Lucca Comics & Games a SeriesCon. La sua carriera professionale inizia in JWT nel dipartimento Research per poi spostarsi nell’area Media Planning.

In seguito ha lavorato in Initiative Media e in ZenithOptimedia dove si è occupata di seguire strategia, e pianificazione dei clienti tech all’interno della divisione International.

In seguito è passata in Hearst Magazines come responsabile media.

Simona Montemurro in qualità di Senior Account Manager, ha un’esperienza pregressa nel settore cinematografico. E’ attiva dal 2013 nell’esercizio cinematografico, inizialmente con Massimo Ferrero Cinemas nel settore Marketing, poi al trade e al commerciale come programmatrice. Infine dal 2017 si occupa nella distribuzione cinematografica presso la Twentieth Century Fox ricoprendo il ruolo di Sales Account Supervisor.

Ha dichiarato il Presidente Giovanni Cova:

“Guardare al futuro e alle esigenze del nostro portafoglio di clienti è il nostro impegno. Con l’obiettivo di ampliare i diversi settori della società e rafforzare nuove strategie di business sono stati assunti nuovi talenti. QMI è una realtà con un assetto unico nel mercato italiano, nel quale confluiscono insieme numerosi esperti dell’industria dell’intrattenimento, della comunicazione e della tecnologia. Sono oltre 70 i professionisti che fanno parte della squadra composta da account, creativi, sviluppatori ed esperti delle industrie dell’intrattenimento. E siamo felici di dare il benvenuto a nuovi professionisti che portano la loro expertise in un’azienda sempre pronta alle nuove sfide del mercato”.