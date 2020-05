Intesa Sanpaolo firma un memorandum of understanding con Tim e Google Cloud per accelerare la digitalizzazione della banca e l’innovazione del sistema Italia

Intesa Sanpaolo ha siglato con TIM e Google un Memorandum of Understanding che segna l’avvio delle trattative per la realizzazione di un importante progetto finalizzato a fornire a Intesa Sanpaolo i servizi cloud di Google, sui Data Center italiani di TIM che risponderanno ai più elevati standard internazionali di sicurezza e riservatezza delle informazioni. L’ambizioso progetto prevede l’apertura a Torino di un’innovativa infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di Google Cloud, oltre che l’apertura di un importante centro dedicato all’intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up attraverso iniziative da definirsi insieme tra Intesa Sanpaolo, TIM e Google Cloud. È prevista altresì la costruzione di un’altra Google Cloud Region a Milano per garantire la continuità operativa. Entrambe le Cloud Region verranno realizzate secondo le più recenti best practice di sostenibilità ambientale e saranno carbon neutral, nel rispetto delle linee guida del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il progetto, una volta raggiunto l’accordo tra le Parti su tutti i termini e le condizioni contrattuali, e ottenuto il necessario clearing dalle Autorità competenti, consentirà a Intesa Sanpaolo di avvalersi delle tecnologie più moderne ritagliate sulle proprie esigenze. I servizi di Google Cloud nelle Cloud Region saranno al servizio del Paese e delle imprese italiane di tutte le dimensioni che vorranno avvalersi dei vantaggi tecnologici ed economici del cloud computing in modo sicuro e sostenibile, dando un contributo decisivo all’accelerazione della digitalizzazione del Sistema Italia ancor più necessaria alla luce dell’emergenza Covid-19. Massimo Proverbio, nella foto, Chief IT, Digital & Innovation Officer di Intesa Sanpaolo: “Il Memorandum of Understanding siglato oggi punta a trasformare Intesa Sanpaolo in una IT Digital Company capace di fornire a famiglie e imprese servizi altamente innovativi, improntati alla facilità d’uso e alla rapidità di esecuzione. La partnership forte con TIM e Google ci permetterà inoltre di proseguire con ulteriore slancio nella diffusione della cultura digitale del Gruppo. Con la realizzazione di due Region Cloud basate sulle più moderne tecnologie potremo valorizzare le nostre risorse e far crescere quelle di domani, anche grazie al supporto del Politecnico di Torino, per raggiungere importanti traguardi nella cloud technology e nell’intelligenza artificiale”.

Carlo D’Asaro Biondo, nella foto a destra, Executive Vice President TIM – Cloud Project: “Siamo molto felici che Intesa Sanpaolo abbia scelto TIM e Google per questo progetto strategico non solo per la Banca ma anche per il Paese. Si tratta di un accordo importante, che pone le basi di una partnership di lunga durata per la creazione di un’infrastruttura all’avanguardia, il Cloud. Questa tecnologia rappresenta un nuovo settore ad altissime potenzialità per lo sviluppo dei servizi digitali delle imprese e lavorare con Intesa Sanpaolo porterà benefici alla banca, ai territori su cui si svilupperà l’accordo e all’intero Paese. Crediamo che mettere a sistema competenze e tecnologie, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, sia il giusto approccio per uscire più forti dalla fase che stiamo vivendo”. Fabio Fregi, Head of Google Cloud Italy: “Google ha deciso di aprire due Cloud region in Italia per supportare le aziende italiane nella loro digitalizzazione e nella definizione delle opportunità di crescita future. Siamo felici di questo Memorandum of Understanding che dimostra come possiamo essere partner strategici dei principali attori del settore finanziario e delle telecomunicazioni”.