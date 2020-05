HMD Global (Nokia), Adam Ferguson nuovo Head of Product Marketing

HMD Global ha nominato come Head of Product Marketing Adam Ferguson, che è già responsabile marketing per l’Europa di OnePlus,riporterà direttamente a Stephen Taylor.

Ferguson ha esperienze nel settore FMCG maturate grazie ad incarichi che ha ricoperto presso EE, Nestle e Unilever.

Nel suo nuovo incarico si occuperà della strategia di marketing per l’intero portfolio di smartphone e feature phone Nokia. La sua nomina viene dopo quella di Stephen Taylor come Chief Marketing Officer.

Ha dichiarato Ferguson: «Da appassionato di telefonia mobile, sono felice di entrare a far parte di HMD Global. Non sono molti i dispositivi in grado di affascinare e suscitare un senso di appartenenza come i telefoni Nokia. Non vedo l’ora di onorare un’eredità così importante e contribuire ad offrire ai fan del brand ciò che si aspettano: il meglio in termini di design e qualità, nonché le più recenti tecnologie a un prezzo accessibile».

«Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Adam nel suo nuovo ruolo e sono certo che il team avrà molto da imparare dalla sua esperienza. È davvero un leader di marketing focalizzato sul brand, con una vasta competenza nei settori FMCG, telco e consumer tech che senza dubbio metterà a frutto per dare impulso alla nostra strategia di marketing di prodotto verso nuove ed entusiasmanti direzioni». ha dichiarato Stephen Taylor, Chief Marketing Officer di HMD Global