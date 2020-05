Aviva, George Culmer presidente non esecutivo

Aviva plc, azienda che opera a livello internazionale nell’ambito delle assicurazioni, del risparmio e della previdenza, ha reso nota la nomina di George Culmer a presidente non esecutivo della società, succendo ad Adrian Montague la carica sarà effettiva a partire dal 27 maggio 2020.



George Culmer ha esperienza nel settore delle assicurazioni e dei servizi finanziari più in generale. Ricopre attualmente le cariche di senior independent non-Executive director di Aviva e non-executive director di Rolls Royce Holdings plc. In passato Culmer ha ricoperto incarichi di chief financial officer di Lloyds Banking Group plc e chief financial officer di Rsa Insurance Group plc, inoltre ha assunto posizioni presso Zurich Financial Services e Prudential plc.

George Culmer ha commentato : “Lavorerò a stretto contatto con Maurice e tutto il board direttivo, per fare in modo che Aviva continui a essere al fianco di tutti i nostri clienti, i nostri colleghi e i nostri investitori.”