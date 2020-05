Editoria, arriva la Fase 2 di Amica

Amica di giugno, il mensile di moda di RCS diretto da Emanuela Testori, nella foto, in edicola da venerdì pubblica con due esclusive: l’inchiesta sugli scenari del sistema moda e l’intervista a Sandro Veronesi.

Giorgio Armani, Donatella Versace, Claudia D’Arpizio e Riccardo Grassi sono i protagonisti dell’inchiesta del mese che si interroga sullo scenario post pandemia da Covid-19. Quattro protagonisti assoluti del Sistema Moda rispondono alla domanda “Che moda farà?” e condividono le loro visioni sul futuro che ci aspetta. Secondo Armani “si cercherà la qualità e si andrà verso una più attenta stagionalità”. Donatella Versace pensa che quella delle sfilate in streaming potrebbe essere la vera sfida del futuro:

Nel numero, inoltre, l’intervista esclusiva a Sandro Veronesi. Lo scrittore toscano, in corsa per il Premio Strega con il suo ultimo romanzo “Il colibrì”, parte proprio dalla metafora del colibrì come “un possibile modello per rimanere lì, in piedi, per contrastare il senso di fallimento che vorrebbe spazzarti via”.