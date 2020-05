Targa Telematics ha nominato Roberto Moneda corporate fleet director per l’Europa.

La tech company è attiva nello sviluppo di soluzioni nel settore della telematica, smart mobility e IoT per le aziende e organizzazioni.

Moneda ha maturato un’esperienza ventennale nel campo delle vendite e del marketing in aziende come Pioneer e Sony. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali tra il 2011 e il 2020 in aziende multinazionali, lavorando nella gestione delle flotte aziendali.