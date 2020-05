Takeda Italia, Luca Gentile public affairs & communications director

Luca Gentile è stato nominato public affairs & communications director di Takeda Italia, l’azienda biofarmaceutica giapponese attiva in 80 Paesi che si occupa di offrire farmaci innovativi e soluzioni terapeutiche nelle aree oncologica, gastroenterologica, delle neuroscienze e delle malattie rare.



Gentile ha un’esperienza decennale in società di beni di consumo, ha ricoperto incarichi nello sviluppo commerciale di progetti e nella gestione delle relazioni esterne e della comunicazione.

In Takeda Gentile si occuperà di “costruire un dialogo responsabile con governo, istituzioni e società, investendo in settori strategici quali ricerca e sviluppo, medicina d’avanguardia e servizi innovativi”.

Rita Cataldo, amministratore delegato Takeda Italia ha dichiarato:

“Questa nomina si inserisce all’interno della nuova fase che Takeda ha appena inaugurato nella sua storia in Italia. Completata l’integrazione con Shire, consolidiamo il nostro ruolo nel panorama biofarmaceutico e il nostro impegno nel mettere a disposizione competenze e capacità per garantire ai pazienti nuove soluzioni terapeutiche, servizi di supporto innovativi e soluzioni digitali. Per fare ciò, riconosciamo l’importanza di valorizzare strategiche partnership con le istituzioni”.