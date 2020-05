Orvinio vorrebbe diventare un “luogo del cuore”

Tornano i “Luoghi del cuore” di Fai, la splendida iniziativa volta a salvaguardare il paesaggio nostrano. i luoghi più amati e contribuire a tutelarli, valorizzarli o salvarli da degrado e abbandono con un gesto concreto. Tra i luoghi del cuore c’è anche la splendida Orvinio. Si tratta di un comune italiano di 405 abitanti della provincia di Rieti, in Lazio, che si erge su di un colle attorno al suo imponente Castello appartenente al Casato dei Marchesi Malvezzi Campeggi. È parte del club dei borghi più belli d’Italia. Il borgo medievale, a cui si accede attraverso il grande arco, conserva ancora il suo antico fascino. Per molti secoli rimase sotto il dominio dei monaci Benedettini di Santa Maria del Piano, nel XVI secolo divenne prima feudo della famiglia Orsini e poi della famiglia ducale dei Muti. Dopo il 1625 passò ai Borghese che ne divennero duchi. Nell’800 Orvinio fece parte dello Stato Pontificio e fu sede di Governo e residenza del Governatore. Orvinio fu anche celebrata nel fortunato programma radiofonico di Cesare Lanza, I meravigliosi borghi, andata in onda su Rai Radio Play (qui potete trovare il testo della puntata, dedicata a Orvinio). Doppio è l’obiettivo che stimola a partecipare a questa iniziativa: la realizzazione di un intervento diretto sulla base di specifici progetti d’azione per i primi 3 luoghi classificati, a cui verranno destinati rispettivamente 50mila, 40mila e 30mila euro, e per il bene vincitore della speciale classifica dei “luoghi d’acqua” a cui saranno assegnati fino a 20mila euro e la visibilità ottenuta dai luoghi votati durante il censimento. I luoghi che riceveranno almeno 2.000 voti potranno presentare una richiesta per un intervento sostenuto da Fai e Intesa Sanpaolo, i cui beneficiari potranno avere contributi economici fino a un massimo di 30mila euro. Quindi l’appello è a votare Orvinio.

Link per votare