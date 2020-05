Mark Sutcliffe direttore della divisione veicoli commerciali dell’Alleanza del Gruppo Renault e Nissan

Il Gruppo Renault e Nissan Motor hanno nominato Mark Sutcliffe direttore della divisione veicoli commerciali.

Sutcliffe, attualmente è direttore della strategia industriale e supply Chain dell’Alleanza, resta membro del Comitato di Direzione del Gruppo Renault.

Sutcliffe prima di entrare in Nissan ha lavorato nell’industria del packaging per il grande pubblico presso Metal Box Plc.

Ha ricoperto posizioni nei settori della produzione, qualità, ingegneria e programmazione industriale presso lo stabilimento di Nissan Sunderland, è stato direttore supply chain e acquisti di Nissan Europe. Nel 2009 è diventato il primo responsabile della logistica dell’Alleanza in Europa.

Dopo aver lavorato 4 anni nell’industria aerospaziale come direttore della pianificazione e del controllo per il Gruppo Rolls Royce, è tornato all’industria automotive con l’incarico di direttore della Supply Chain del Gruppo Renault e dopo come direttore della supply chain dell’Alleanza. Nel 2018, è stato nominato direttore della Strategia Industriale e Supply Chain dell’Alleanza.