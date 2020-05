IL MONDO DEL MARKETING

Alfa Romeo insieme al gruppo This Is Ideal per raccontare il ritorno sulle strade

Per Alfa Romeo la vita che conduciamo non è altro che un viaggio, ed è solo fermandoci che possiamo apprezzare davvero quant’è emozionante

Descrive nel suo la fase di pausa e la nuova partenza che tutta l’Italia ha dovuto affrontare, fermando il normale flusso del suo spot tv per pochi secondi, prima di farlo riprendere esattamente da dov’era stato interrotto, proprio com’è stato per la quotidianità di tutti noi. Per sottolineare ancora di più il legame tra il posizionamento di Alfa Romeo e l’attualità italiana, è stata scelta come colonna sonora del film, il brano “La vita” di Shirley Bassey, che invita a riflettere sull’importanza e la bellezza della nostra esistenza. Alfa Romeo attraverso questo commercial, si unisce agli altri brand del gruppo FCA, per invitare tutti a rimettere in moto l’economia nazionale scegliendo l’Italia e le sue eccellenze produttive. Il tema della ripartenza viene sottolineato anche all’interno della campagna stampa dedicata alla promozione “Drive Forward”.

Il film è pianificato da Starcom sulle principali reti televisive e online, con i tagli 30” e 15”.