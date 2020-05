E-Distribuzione, rete elettrica 2.0 a Lignano (Udine)

Iniziata la riqualificazione tecnologica della rete elettrica di Lignano Sabbiadoro che nell’arco di meno di dieci giorni, assicurerà, come predisposto da E-Distribuzione (nella foto, l’a. d. Vincenzo Ranieri), a oltre un migliaio tra famiglie, esercizi turistici e pubblici, maggior quantità di energia elettrica e elevati livelli di qualità del servizio. I tecnici della società del Gruppo Enel interverranno su 4 Cabine di Trasformazione, snodi della rete per lo smistamento dell’energia elettrica ai clienti. Due impianti alimentano la località Pineta, uno la località Faro e uno il centro di Lignano. Sarà inoltre messa in servizio una nuova Cabina Secondaria per l’alimentazione del resort realizzato in località Riviera. Tutti gli impianti saranno dotati di componenti di ultima generazione in grado di ridurre al minimo il numero e la durata delle eventuali interruzioni causate da guasti. Enel precisa anche che il Centro Operativo di E-Distribuzione, operativo 24 ore al giorno per tutto l’anno, potrà intervenire da remoto sulle linee evitando le squadre di Pronto Intervento. “L’innovazione tecnologica – sottolinea Davide Marini, responsabile E-Distribuzione Zona di Udine-Monfalcone – è lo strumento che ci permette di realizzare impianti all’avanguardia, per un servizio sempre più elevato e standard adeguati ad una zona così importante e strategica per il turismo della regione”.