Vittoria Assicurazioni compra portafogli immobiliari da 400 milioni

Vittoria Assicurazioni, nella foto l’a. d. Cesare Caldarelli, con un’operazione del valore commerciale da 400 milioni di euro, ha acquistato da due investitori internazionali (York Capital Management e Stoneweg) due immobili localizzati a Roma e Monza e la quota di controllo del fondo Pegasus (gestito da Kryalos Sgr), proprietario del Quinto Palazzo dell’Eni, immobile negli annali della storia dell’architettura, progetto dello studio Gabetti-Isola, assicurandosi un portafoglio core-plus a reddito. Il building ospita la funzione Exploration and Production della maggiore energy company italiana. Contemporaneamente, York Capital Management e Stoneweg acquistano da Vittoria Assicurazioni quattro iniziative immobiliari, dando vita a un progetto di sviluppo e trading in joint venture con la compagnia assicurativa. Morning Capital ha concepito e strutturato l’opportunità tramite il proprio team di Deal origination & Transaction, in un processo che ha coinvolto e coinvolgerà i servizi dell’intera filiera della società. Kryalos Sgr, gestore del Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso denominato Pegasus, ha preso parte al deal per quanto di propria competenza in riferimento al rifinanziamento del Fondo ed alla contestuale cessione del 51% delle quote del fondo da York Capital Management e Stoneweg a Vittoria Assicurazioni. UBI Banca in qualità di financial advisor ha assistito York Capital Management e Stoneweg nella cessione delle quote a Vittoria Assicurazioni. L’operazione è stata finanziata per un importo pari a 176,5 milioni di euro da un pool di banche composte da UBI Banca, in qualità di Mandated Lead Arranger e da Banco BPM in qualità di Mandated Lead Arranger.