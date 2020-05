Show Reel Agency, Luca Persichetti new business strategy manager

Show Reel Agency attiva nella gestione dei rapporti con brand, concessionarie, agenzie creative e centri media, ha reso noto l’ingresso nel gruppo di Luca Persichetti con l’incarico di new business strategy manager.

Luca Persichetti nel 1993 crea UK Generation, un tipo di affiliazione per negozi specializzati in videogiochi per l’area del centro-sud Italia.

Nel 2001 approda in NetAddiction dove rimarrà fino agli inizi del 2020, come direttore sales e marketing, contribuendo alla crescita della società con l’apertura delle concessionarie di Terni e Milano e creando l’area marketing e l’area commerciale, istituendo l’agenzia creativa interna e i Net Studios per i branded content.