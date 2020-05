INWIT, dal primo giugno Michele Suigo sarà responsabile delle relazioni esterne

Vi segnaliamo una novità importante dal mondo della comunicazione. C’è una new entry in INWITT, la società per azioni italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche di TIM e Vodafone. Si tratta di Michelangelo Suigo che diventerà, dal primo giugno, responsabile della relazioni esterne dell’azienda. Suigo ha un curriculum importante e di grande livello che ne certifica l’autorevolezza nel campo della comunicazione. Dopo gli inizi al Senato della Repubblica nella seconda meta degli anni novanta, Suigo entrò a far parte di Vodafone nel 1999. Nei vent’anni di permanenza, fu anche Head of Institutional Relations e Head of Public Affairs. Nell’ultimo periodo in Vodafone fu Head of Governmental & Institutional Affairs. Attualmente in Leonardo ricopre il ruolo di Senior Vice President Government Affairs. Il primo giugno Suigo intraprenderà una nuova ed entusiasmante avventura in INWITT,