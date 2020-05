IL MONDO DEL MARKETING

MSC Crociere e la sua nave dei sogni digitale MSCDreams

Imille per il concept e la progettazione del sito

MSC Crociere ha creato un luogo dove raccogliere i ricordi più belli di chi oggi non può ancora viaggiare, ma spera di poter presto salpare per nuovi viaggi.

La piattaforma, disponibile in Italia e presto in altri 25 Paesi, è stata creata per permettere ai fan della compagnia di condividere i contenuti sui ricordi di viaggio

Un sito che accoglie i numerosi contenuti sui ricordi di viaggio che popolano i social. Il sito aggrega tutti i contenuti con l’hashtag #MSCDreams in un wall digitale.

Ogni contenuto rappresenta il ricordo di un momento particolare, un’esperienza unica vissuta sulla nave o in una delle tante escursioni. La piattaforma nasce dalla volontà di condividere con tutti i lovers di MSC i momenti più belli. L’iniziativa infatti permette non solo di navigare in un mare di foto e ricordi di vacanze indimenticabili, ma di anche di connettersi con altri appassionati che hanno condiviso i loro momenti speciali.

Il sito è anche un’occasione per vedere come utenti di tutto il mondo vivano in maniera personale la propria crociera. MSCDreams è stato infatti lanciato in Italia (e presto in altri 25 Paesi) e ha raccolto in una sola settimana più di 7.000 contenuti, a dimostrazione che chi non smette di sognare, non smette mai di prendere il largo. Oggi digitalmente, ma speriamo presto a bordo di una delle 17 navi di MSC Crociere. Sono tanti i fan di MSC Crociere come testimoniano i numerosi gruppi su Facebook in Italia e all’estero.

“Sognare e ricordare sono elementi cardine dell’esperienza MSC e, dato che le persone hanno sin da subito iniziato a condividere le foto delle proprie vacanze passate come reazione a #iorestoacasa, abbiamo voluto realizzare questa iniziativa per rivivere assieme a loro i ricordi più belli e, soprattutto, non smettere di sognare i prossimi viaggi”, spiega Andrea Guanci, Direttore Marketing di MSC Crociere. “Con questo spirito è nato il progetto #MSCDreams, una piattaforma digitale costruita esclusivamente attorno ai contenuti dei nostri viaggiatori”.