Toscana, ad Altopascio i parrucchieri ed estetisti lavoreranno dalle 7 alle 24

Cambiano gli orari di apertura per parrucchieri, estetisti, barbieri, tatuatori e piercing, in modo che i professionisti del settore possano organizzare gli appuntamenti con i clienti in un arco orario più lungo ed evitare assembramenti e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Con un’ordinanza, il Comune di Altopascio ha infatti disposto che fino al 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe qualora l’emergenza sanitaria e le prescrizioni governative lo richiedessero) queste attività possano rimanere aperte dalle 7 alle 24, sette giorni su sette, comprese le domeniche. “Siamo attenti alle esigenze di esercizi commerciali e utenti – dichiarano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al commercio, Adamo La Vigna – e per questo abbiamo deciso di fare un’ordinanza apposita, che dà loro la possibilità di organizzare il lavoro nella massima sicurezza. Stiamo ora lavorando anche al piano per il mercato del giovedì, che dovrà includere anche i banchi non alimentari, e stiamo definendo gli atti per la concessione gratuita del suolo pubblico alle attività che non ce l’hanno o del suolo pubblico aggiuntivo alle attività che già ce l’hanno, ma che necessitano di maggior spazio: una misura che riguarda tutti, attività di somministrazione e non”.