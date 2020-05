In ottemperanza al decreto n. 207 del 17 maggio 2020 emanato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro della Salute, Trieste Airport resterà chiuso al traffico aereo passeggeri fino al 2 giugno prossimo. Lo rende noto in un Tweet lo scalo giuliano. Per informazioni sui voli è consigliabile contattare le compagnie aeree. Trieste Airport è chiuso dal 14 marzo.