Crisi del settore aereo e Coronavirus: quale futuro possibile?

Una delle conseguenze dei lockdown per contenere i contagi da Coronavirus è la pesante crisi del settore aereo. Vediamo quale possibile futuro ci può essere per le società del comparto

Uno dei settori più colpiti dalla pandemia è sicuramente quello aereo. Le restrizioni agli spostamenti imposte dai vari Governi al fine di contenere il numero dei contagi ha di fatto fermato il settore aereo.

In un report pubblicato a inizio aprile dalla IATA (associazione internazionale del trasporto aereo), si legge come nel comparto vi siano a rischio 25 milioni di posti di lavoro. Inoltre, sempre secondo l’associazione, l’emergenza causerà alle compagnie aere perdite di ricavi dei passeggeri per 314 miliardi di dollari nel 2020.

Una possibile opportunità per le società del settore aereo

Secondo uno studio pubblicato da eToro però, la crisi potrebbe aver dato alle aziende aeree un’occasione unica. Una buona fetta dei costi che devono sostenere le compagnie aeree è relativo al personale, che ha sempre disposto di sindacati forti, in grado di influenzare i manager delle aziende.

Ora, “il loro potere (dei sindacati) è stato notevolmente ridotto, dando alle compagnie aeree l’opportunità di tagliare i costi senza reazioni negative da parte dei dipendenti”, sottolinea Avner Meyrav in un articolo pubblicato sul blog di eToro.

Meyrav mette in luce come l’industria aerea cambierà per sempre dopo questa crisi. L’esperto evidenzia come dopo crolli anche del 70-80% in Borsa, molti investitori potrebbero tornare a guardare con interesse alle aziende appartenenti al settore aereo grazie ad un interessante rapporto di rischio rendimento e l’ipotesi che “il peggio sia passato”.

