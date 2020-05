Claudio Descalzi amministratore delegato e direttore generale di Eni

Claudio Descalzi è stato confermato da Eni amministratore delegato e direttore generale.

Gli sono stati conferiti poteri di amministrazione della società ad esclusione di specifiche attribuzioni che il consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge.



Inoltre sono stati nominati i seguenti comitati: Comitato Controllo e Rischi, con Pietro Guindani come presidente e i consiglieri Raphael Vermeir, Ada Lucia De Cesaris e Nathalie Tocci come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti.

Comitato Remunerazione, con Nathalie Tocci come presidente e i consiglieri Karina Litvack e Raphael Vermeir come componenti, tutti non esecutivi e indipendenti.

Comitato per le Nomine, con Ada Lucia De Cesaris come presidente e i consiglieri Pietro Guindani ed Emanuele Piccinno come componenti, tutti non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti.

Comitato Sostenibilità e Scenari, con Karina Litvack come presidente e i consiglieri Raphael Vermeir, Nathalie Tocci, Filippo Giansante ed Emanuele Piccinno come componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti.