Agf88 Holding, Christian Guerra nuovo CFO

Agf88 Holding ha nominato Christian Guerra chief financial officer e chief information officer, nello specifico Pettenon Cosmetics, e della divisione mass market.

Riporterà direttamente al presidente e AD, nel suo nuovo incarico Guerra guiderà il team Finance, Controlling & Accounting.



Guerra ha maturato un’esperienza ventennale in aziende multinazionali, Mecc Alte Group, Morato Group, Came Group, Bottega Veneta e Diese, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in Italia e in Sud Europa.

Ha dichiarato Federico Pegorin, AD della holding: “Oltre a rafforzare la struttura interna, Guerra sosterrà l’azienda nel suo percorso di sviluppo accelerato già pianificato per i prossimi anni. Una crescita che, oggi, vista la situazione globale, è ancora più sfidante”.

“Guerra coordinerà anche l’area IT e avrà la responsabilità di sviluppare soluzioni e processi all’avanguardia per supportare le crescenti necessità aziendali”. Ha aggiunto Gianni Pegorin, presidente di Agf88 Holding.