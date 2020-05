Enel, Starace confermato Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ieri si è riunito a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Michele Crisostomo, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. (“Enel” o la “Società”) nominato dall’Assemblea ordinaria svoltasi lo scorso 14 maggio. Il Consiglio ha confermato Francesco Starace, nella foto, quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società. Il Consiglio ha inoltre confermato l’assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente il ruolo di supervisione sulle attività di audit (ferma restando la dipendenza gerarchica del responsabile di tale funzione dal Consiglio di Amministrazione), di impulso e supervisione sull’applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Consiglio di Amministrazione, nonché l’incarico di intrattenere, d’intesa e in coordinamento con l’Amministratore Delegato, rapporti con organi istituzionali e autorità. All’Amministratore Delegato sono stati attribuiti, in linea con l’assetto precedente, tutti i poteri per l’amministrazione della Società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle proprie competenze. Su invito del Presidente, tutti i Consiglieri di Amministrazione hanno assunto l’impegno di donare il 15% della remunerazione loro spettante in tale qualità per l’anno in corso a sostegno di iniziative di solidarietà per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. Tale impegno, analogo a quello già annunciato dal medesimo Presidente, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale e dal top management a diretto riporto di quest’ultimo, si inserisce nell’iniziativa di crowdfunding annunciata da Enel lo scorso 15 aprile, intesa a supportare alcune associazioni del terzo settore particolarmente attive nel sostegno delle persone più colpite dall’emergenza sociale causata dal COVID-19.