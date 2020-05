Microsoft Italia, Giacomo Frizzarin direttore della divisione small, medium and corporate

Giacomo Frizzarin è stato nominato direttore della divisione small, medium and corporate di Microsoft Italia, inoltre entra a far parte del leadership team della filiale.

Frizzarin è entrato in Microsoft nel 2015, ha guidato il team di vendita nei mercati retail e telecomunicazioni nella divisione enterprise partner group realizzando progetti d’innovazione in ambito Cloud, AI e Mixed Reality.

In passato ha ricoperto vari incarichi in aziende come HP, Cisco, Autodesk e Nokia.

Nel nuovo incarico Frizzarin si occuperà di combinare le esigenze delle imprese italiane con le nuove opportunità che offrono le nuove tecnologie per sviluppare e supportare il ‘made in Italy’ .

Nello specifico le attività hanno l’obiettivo di favorire l’uso delle piattaforme Cloud di Microsoft, aiutando le aziende a beneficiare della sua flessibilità che segue un modello che tutela le performance e sicurezza.