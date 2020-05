Webuild S.p.A., nuova denominazione sociale efficace da oggi

Si rende noto che in data odierna è stata iscritta, presso il Registro delle

Imprese di Milano MonzaBrianza Lodi, la delibera dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 4 maggio 2020 avente ad oggetto la modifica della denominazione sociale da “Salini Impregilo S.p.A.” in “Webuild S.p.A.”. Per effetto di quanto precede, è da oggi efficace la nuova denominazione sociale “Webuild S.p.A.”.