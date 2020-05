Tupperware Brands, Marco Brandolini nuovo vice president, commercial, Emea

Tupperware Brands ha nominato Marco Brandolini nuovo vice president, commercial, Emea. Oltre a questa nomina seguono altri cambiamenti ovvero l’inserimento di Miguel Fernandez come ceo, e di Rich Goudis come executive vice chairman.

Brandolini si occuperà della gestione commerciale di diversi mercati nello specifico in Italia, Germania, Iberia, Centro-Est Europa, Sud Africa e Russia, operando da Milano.

E’ arrivato in Tupperware dopo aver assunto ruoli di rilievo in diverse aziende.

E’ stato general manager, Italia e Mediterraneo in Avon. Ha lavorato come Emea vice president, sales & marketing, member services and technology in Herbalife Nutrition. Inoltre ha assunto incarichi operativi e manageriali nella British American Tobacco Group, Ente Tabacchi Italiani e Fiat Iveco.