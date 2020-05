Mindshare, Alessandro Pastore nuovo Chief Strategy & Content Officer

Mindshare rinforza il sistema manageriale, annunciando l’ingresso di Alessandro Pastore in qualità di Chief Strategy & Content Officer.

Pastore ha un’esperienza pluridecennale nell’avvio di strategie di comunicazione, concentrandosi in particolare nell’ambito del content marketing.

Nell’ultimo anno ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale di QMI, agenzia che attiva nei servizi di entertainment marketing e prima ancora aveva avuto modo di lavorare in MEC.

“Sono molto orgoglioso della fiducia che mi è stata accordata dal nostro Ceo e da tutto il gruppo. Tra i miei obiettivi c’è quello di continuare a far crescere la content strategy nella visione di Mindshare in tutte le sue diverse forme, dal social ai progetti influencer, dal branded content alla brand experience, integrandole pienamente nelle strategie di comunicazione”. Ha dichiarato Alessandro Pastore.

Commenta Roberto Binaghi, Ceo e Chairman di Mindshare Italia.

“In un momento di grandi cambiamenti la nomina di Alessandro dimostra ancora una volta il nostro approccio adattivo ai bisogni dei nostri clienti che ci chiedono innovazione ed integrazione nei loro processi di comunicazione.

Sono certo che Pastore nel suo nuovo ruolo di Chief Strategy & Content Officer sarà in grado di portare la sua esperienza e la sua professionalità a vantaggio dei nostri clienti supportandoli nelle loro sfide di comunicazione e di business”.