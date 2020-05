Intesa Sanpaolo, esperienza virtuale nella mostra “Canova | Thorvaldsen”

Una nuova esperienza virtuale immersiva nella mostra ‘Canova | Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna’, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei 2020 ICOM che ricorre lunedì 18 maggio e in attesa della riapertura ufficiale delle sedi museali. A proporre il tour sono le Gallerie d’Italia, dove l’esposizione fu interrotta a pochi giorni dalla conclusione programmata a causa dell’emergenza Covid-19, quando era stata ammirata già quasi 200.000 visitatori nazionali e internazionali. Ideata e prodotta da Intesa Sanpaolo in partnership con il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen e con la curatela di Fernando Mazzocca e Stefano Grandesso, la mostra ha reso possibile il confronto – per la prima volta in un’esposizione – dei due grandi artisti neoclassici, con prestiti fondamentali di musei italiani e stranieri e di esclusive collezioni private. Con la mostra è stato ricreato nelle sale delle Gallerie d’Italia in Piazza Scala a Milano un vero e proprio ‘olimpo di marmo’. La mostra Canova | Thorvaldsen sarà fruibile lo stesso giorno anche grazie anche al documentario ‘Canova | Thorvaldsen. La fabbrica della bellezza’ in onda su RAI 5 alle 12.45. Dal 18 maggio sul sito www.gallerieditalia.com tutti potranno rivivere le emozioni della straordinaria mostra grazie al tour virtuale, realizzato in collaborazione con Zeranta Edutainment, che restituirà una visione a 360° delle opere esposte provenienti dai grandi musei nazionali e internazionali. In piena sintonia con la Giornata Internazionale dei Musei, che quest’anno è dedicata al tema ‘Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione’, il tour proporrà approfondimenti in italiano, in inglese, e prossimamente in russo.