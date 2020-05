IL MONDO DEL MARKETING

Lamborghini insieme a The Line per il lancio globale della Lamborghini Huracán Rwd Spyder

Lo spot è stato ideato dall’agenzia in collaborazione con Federico Pepe di Le Dictateur Studio, è girato in Spagna con la regia di Tibor Glage



Lamborghini continua l’ampliamento dei modelli chiavi della famiglia Huracán con il lancio di Huracán Evo Rwd Spyder e, dopo il lancio della versione Coupé firmato con il concept “Rewind to Rear-Wheel drive”, la casa di Sant’Agata Bolognese affida a Beyond the Line anche il film di lancio della versione Spyder.

Nello spot una protagonista femminile. Una donna libera, aperta, cosmopolita: un’icona rappresentativa di un’auto dedicata a tutti coloro che subiscono il richiamo della libertà di guida open-air unito alle emozioni della tecnologia Lamborghini a trazione posteriore.

Il video verrà distribuito esclusivo attraverso le piattaforme digital e social dell’azienda

La spyder è il modo di Lamborghini di dare il benvenuto alla libertà di non scendere a compromessi in termini di handling e prestazioni grazie al Rear-Wheel Drive.

Allo stesso modo del video precedente per il modello Coupè, viene distribuito solo attraverso le piattaforme digital e social di Lamborghini.