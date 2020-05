FHP, Andrea Grassini sales director consumer Italy

Andrea Grassini è stato nominato sales director consumer Italy di FHP di R. Freudenberg sas, la filiale italiana di Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Grassini ha esperienze nel settore trade marketing e vendite, ha lavorato all’interno di aziende del personal care ed home care, nel ruolo di key account management e gdo manager.

Nel suo nuovo incarico sarà responsabile della struttura vendite e trade marketing, e dirigerà un team di 40 persone. Si occuperà, inoltre di gestire il reparto trade marketing e la negoziazione internazionale con il Gruppo Carrefour.

Ha dichiarato Grassini:

“Mi pongo l’obiettivo di sviluppare e consolidare il business con un approccio moderno, ponendo una forte attenzione al sell out e allo shopper che guida la crescita del sell in.

In FHP affrontiamo scenari di mercato complessi, in veloce cambiamento, ed è fondamentale prevedere le tendenze ed anticipare i bisogni, intercettando i segnali deboli e andando a modificare di conseguenza le strategie di vendita con nuove attitudini e grande flessibilità. Per un business di successo è importantissimo avere un team motivato e preparato.”