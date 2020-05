Sace, smartworking per tutti i dipendenti

SACE (nella foto, il presidente Rodolfo Errore) ha risposto all’emergenza sanitaria da Coronavirus predisponendo, anche prima degli obblighi imposti dal Governo, lo smartworking per il 100% dei dipendenti.

Lo ha fatto perché in SACE sono le persone la vera ricchezza dell’azienda e sono loro le prime a dover essere tutelate in un momento così delicato.

Lavorare da casa ha modificato le abitudini di ogni collega: i salotti si sono trasformati in postazioni di lavoro, i figli sono diventati compagni di scrivania e le conference call un appuntamento imperdibile cercando di trovare lo sfondo migliore.

Non è cambiato però l’impegno di ogni dipendente nei confronti dell’azienda e soprattutto del Paese. Impegno che mai come in questo momento di emergenza ha avuto bisogno di uno sforzo maggiore da parte di tutti. Non sono cambiati neppure i valori che da sempre animano le persone di SACE: passione, collaborazione, grinta, tenacia.

Valori di cui ogni dipendente si è fatto portavoce, sia all’interno del proprio team di lavoro che dell’azienda.

È per questo che a Piazza Poli hanno voluto dire grazie a tutti i colleghi.

L’emergenza Covid-19 ha segnato per SACE l’inizio di una nuova operatività che si è affiancata al tradizionale supporto all’export e, anche da casa, ciascuna delle persone di SACE si è mostrato entusiasta e pronto ad accogliere una nuova sfida.

La mission aziendale di sostegno concreto alla crescita delle imprese in Italia e nel mondo è la mission di ogni collaboratore. Problem solving, spirito di squadra e capacità organizzative sono divenuti i pilastri della quotidianità, in casa.

Lavorare in SACE significa operare in un contesto dinamico e innovativo e far parte di una famiglia dove ciascun dipendente ha l’opportunità crescere e apprendere, migliorando ogni giorno anche la qualità della propria vita.

Per questo, al centro delle politiche di gestione del personale vi è la valorizzazione del capitale umano. Giorno dopo giorno SACE si impegna per promuovere una cultura aziendale fondata sui valori della meritocrazia e delle pari opportunità; impegnandosi a impedire ogni discriminazione e valorizzando la diversità come fonte di ricchezza.

L’emergenza sanitarie e lo smartworking hanno rappresentato per SACE una vera sfida lavorativa, ma grazie all’impegno di ogni risorsa di SACE, questa sfida è stata vinta.

