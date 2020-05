Jamie Gunn nuovo Chief Financial Officer di Mapp Digital

Mapp Digital ha nominato Jamie Gunn come Chief Financial Officer, il quale si occuperà dell’organizzazione dell’attività globale di Mapp e collaborerà con il leadership team e il consiglio d’amministrazione da Londra.

Jamie Gunn ha un’esperienza pluriventennale in ruoli finanziari, è entrato in Mapp da SmartFocus, dove ha avuto incarichi di Chief Operating Officer, Chief Financial Officer.

In passato ha maturato esperienze in ruoli manageriali presso Realeyes, Masternaut Group e Picsolve.

Steve Warre ha così commentato: “Sono molto lieto di annunciare l’ingresso di Jamie nel nostro leadership team globale. Le sue qualità di CFO, volto allo sviluppo commerciale e orientato all’ottenimento di risultati unitamente alla sua vasta esperienza in società di marketing automation e SaaS, saranno fondamentali per la crescita globale di Mapp”.

“Sono entusiasta di poter condividere la mia esperienza con Steve e il management team. Sono convinto che si tratti di una grande opportunità creata dalla fusione delle tecnologie innovative di Mapp, il loro focus e track record internazionali e il loro futuro potenziale”. Ha dichiarato Jamie Gunn.