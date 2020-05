IL MONDO DEL MARKETING

Duracell sceglie MediaCom per il media planning e buying

La centrale di GroupM, gestirà l’incarico in 32 mercati, tra cui Cina, Regno Unito e Stati Uniti, subentra a Starcom.

“Il futuro è alimentato a batteria. Duracell è un marchio iconico e ci rende molto orgogliosi di poterlo accogliere nella famiglia MediaCom. Siamo entusiasti di applicare la nostra competenza unica e il nostro pensiero strategico attraverso le nostre persone”, ha dichiarato Nick Lawson, Global Coo, MediaCom.

Secondo fonti internazionali si parla di un budget investito dall’azienda a livello globale che potrebbe valere fino a 100 milioni di euro.Dal 1 luglio, quando Nick Lawson entrerà in carica come Amministratore Delegato di MediaCom in tutto il mondo, succedendo a Stephen Allan.

Lo scorso anno, Duracell ha assegnato la creatività a Wunderman Thompson