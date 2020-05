CDP Venture Capital SGR, Riccardo Corsini a capo della comunicazione

Riccardo Corsini è diventato capo della comunicazione di CDP Venture Capital SGR, riporterà direttamente all’amministratore delegato Enrico Resmini.

Corsini ha lavorato per nove anni nel gruppo Wpp Italia, ricoprendo vari ruoli, è stato a capo degli affari istituzionali e governativi per l’Italia e managing director di Burson-Marsteller a Roma.

Non è l’unica novità. Emanuela Lantieri entra in CDP Venture Capital SGR, come assistente della presidente Francesca Bria. In passato, Lantieri è stata responsabile Artemediasport, dopo essere stata responsabile relazioni esterne e comunicazione del Gruppo Barletta, inoltre ha lavorato da luglio 2013 a gennaio 2015 alla Presidenza del Consiglio dei ministri.