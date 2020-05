Basf Italia, Filippo Bertacchini responsabile communications & government relations

Basf, società attiva nel settore chimico, ha nominato Filippo Bertacchini nuovo responsabile communications & government relations del gruppo in Italia.

Nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità della corporate reputation di Basf in Italia e si occuperà di coordinare la comunicazione strategica e le relazioni istituzionali.

Bertacchini ha maturato un’esperienza nel campo della comunicazione da oltre 25 anni, inizialmente in agenzie e poi in aziende manifatturiere.

Nel 2011 è approdato in Basf, in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile delle relazioni con il territorio, nello specifico per gli stabilimenti del gruppo a Pontecchio Marconi a Bologna e Roma, occupandosi del dialogo con gli stakeholder locali e nazionali.