Nestlé Italia, Giorgio Mondovì nuovo business executive officer del food e Business Manager del segmento basi Emena

La divisione italiana di Nestlé ha annunciato la nomina di Giorgio Mondovì come nuovo business executive officer della divisione food del gruppo e di business manager del segmento basi Emena.

Succede a Stefano Bolognese, che diventa head of international business unit Nestlé waters Italy.

Mondovì nel nuovo incarico, si impegnerà a rafforzare i brand Buitoni, Garden Gourmet, Maggi, Thomy e di implementare la crescita nei nuovi segmenti.

Nel 1991 Giorgio Mondovì è entrato in Nestlé, assumendo negli anni diversi incarichi nel settore commerciale. E’ stato direttore delle vendite in Nestlé Italia nelle divisioni food e bevande e nel 2005 ha ricoperto il ruolo di managing director di Nestlé Malta.

In Italia è rientrato nel 2010 come business executive manager della divisione bevande di Nestlé Italiana con il proposito di rafforzare la presenza dei marchi sul mercato.

Nel 2013 ha assunto l’incarico di di international business unit director del gruppo Sanpellegrino, dirigendo lo sviluppo all’estero.

Nel 2018 nel ruolo di business executive officer local business unit del gruppo Sanpellegrino, è tornato ad occuparsi del mercato italiano.