Macfruit diventa digital

Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta, si svolgerà quest’anno in via eccezionale in via telematica. L’evento fisico nei padiglioni della fiera di Rimini è spostato al 4-6 maggio del 2021, ma a settembre andrà in scena un’innovativa edizione digitale. Macfrut digital, questo il nome dell’edizione 2020 della rassegna, si svolgerà sull’omonimo portale web dall’8 al 10 settembre. “In un primo momento c’è stato sconforto”, ha raccontato il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini, “ma ora siamo entusiasti di questo progetto, una vera e propria fiera digitale con stand e incontri B2B. Il mezzo digitale ci permette di raggiungere una platea molto più ampia rispetto alla fiera tradizionale”.

Macfrut Digital sarà suddivisa due aree: Exhibition e Forum. Per entrare sarò necessario registrarsi gratuitamente sul sito macfrutdigital.com. Una volta entrato, il visitatore vedrà una mappa interattiva suddivisa per settori merceologici e potrà esplorare tutti gli ‘stand’ virtuali. I buyer invitati all’evento, oltre 500, saranno selezionati in collaborazione con Ice-Agenzia per il commercio estero.