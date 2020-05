IL MONDO DEL MARKETING

Diners Club Italia affida ad Alkemy la gestione del digital

L’agenzia punta ad una pianificazione multicanale che inserirà elementi di paid search, display in prospecting e retargeting, social e insieme circuiti di affiliazione di settore

Nella sua strategia di rafforzamento sul mercato dei servizi finanziari, Diners Club Italia ha scelto Alkemy in seguito a una gara la gestione delle sue attività paid digital per la generazione delle lead di prodotto sul segmento dei privati.

Per quanto riguarda la pianificazione media, la strategia vuole abbinare un targeting basato su dati di affinità e socio-demo a algoritmi di ottimizzazione che ricalibrano regolarmente le varie permutazioni di targeting sulla base delle performance registrate.

Si aggiunge una modulazione dell’erogazione su base geografica, incrociando dati di prima e terza parte e questo rappresenta un approccio che ha la duplice funzione di incrementare i volumi di lead prodotti e, allo stesso tempo, migliorarne la resa.

Al centro vi è l’associazione di un approccio quantitativo ⎯ la generazione di lead ⎯ a un miglioramento dell’elemento qualitativo di queste, misurato in termini di approval rate.

“La scelta del partner è apparsa naturale – ha dichiarato Giglio del Borgo, Amministratore Delegato di Diners Club Italia – considerata l’expertise strategica con cui Alkemy ha analizzato e definito le opportunità della journey digitale anche per un target premium come quello costituito dai prospect dei prodotti Diners Club. Le attività, inserite nel più ampio piano di marketing 2020, si sono rivelate essenziali e cruciali al momento dell’entrata nel lockdown, e ci stanno sollecitando ulteriori riflessioni per la nostra business transformation”.

“Con il supporto di Alkemy, Diners Club Italia ha scelto di scommettere sul digitale come canale principale per la generazione della lead sui potenziali clienti. Con l’accelerazione dell’evoluzione del mercato, innescata dall’emergenza COVID-19, questa scelta si è rivelata essere ancora più vincente”, ha commentato Duccio Vitali, CEO di Alkemy.