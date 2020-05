Generali, informativa sul riacquisto di azioni proprie al servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo

Assicurazioni Generali S.p.A. (o la “Società”), nella foto il Ceo Philippe Donnet, informa di avere acquistato sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), nel periodo dal 4 all’11 maggio 2020, n. 938.842 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 12,8487 euro per azione, per un controvalore complessivo di 12.062.875,87 euro. L’operazione di acquisto di azioni proprie fa seguito a quanto comunicato lo scorso 13 marzo circa l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 ed a seguito di quanto comunicato al pubblico con comunicato del 7 maggio 2019. Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato dell’esecuzione degli acquisti, si riporta il riepilogo delle operazioni di acquisto di azioni ordinarie della Società effettuate dal medesimo intermediario sul MTA nel periodo sopra indicato, su base giornaliera e in forma aggregata.

A seguito degli acquisti effettuati, alla data dell’11 maggio 2020 la Società e le sue controllate detengono n. 6.432.583 azioni proprie, pari allo 0,408% del capitale sociale. In virtù delle operazioni di acquisto sopra descritte, si conclude il programma di acquisto di azioni proprie a servizio del piano di azionariato dei dipendenti del Gruppo Generali, essendo stata data completa esecuzione alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2019 che ha autorizzato l’acquisto di un numero massimo di 6 milioni di azioni proprie. Il prezzo medio ponderato di acquisto delle 6 milioni di azioni è stato di euro 12,1601.