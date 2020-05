Digital PR Pro, Federica Cogliati pr manager

La Digital PR Pro ha nominato Federica Cogliati pr manager.

Federica Cogliati laureata in Giurisprudenza, ha esercitato la professione per alcuni anni in uno studio “boutique” di Milano.

Nel 2012 quando ha iniziato a lavorare in agenzia, è entrata nel campo della comunicazione e delle pubbliche relazioni, perfezionandosi nella comunicazione per aziende b2b. Inoltre ha avuto modo di acquisire esperienza nell’organizzazione di piccoli eventi e alcuni progetti di influencer marketing.