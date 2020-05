Oxera Consulting LLP, Roberto Alimonti principal della sede di Roma

Oxera Consulting LLP ha promosso Roberto Alimonti, che passa dall’incarico di senior consultant a quello di principal, nella sede di Roma.

Roberto Alimonti è entrato in Oxera alla fine del 2017 e ha partecipato all’espansione dell’ufficio di Roma e allo sviluppo del business nel mercato italiano.

Ha un’esperienza in materia di aiuti di Stato e quantificazione del danno, in passato ha lavorato a vari casi per conto di clienti in diversi settori e giurisdizioni.

E’ stato a Londra per oltre cinque anni, dove ha lavorato nel settore della consulenza, in particolare si è occupato della gestione di incarichi in materia di economia della concorrenza, e infine ha prestato servizio presso l’Office of Fair Trading.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Roberto nel suo nuovo ruolo di Principal e come membro senior del team di Roma”.Ha dichiarato Leonardo Mautino, partner alla guida del team italiano di Oxera.