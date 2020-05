Notizia bomba per BlackRock: il primo azionista ha deciso di vendere

Avvio di seduta in forte territorio negativo per le azioni BlackRock a Wall Street, penalizzate dall’annuncio della vendita dell’intera quota da parte del primo azionista.

Il primo azionista di BlackRock vuole vendere la sua quota. La notizia bomba arriva dal diretto interessato, che ha fatto sapere di voler mettere sul mercato il 22% di BlackRock.

Azionista di BlackRock dal 1995, PNC Bank ha annunciato di voler dismettere la quota detenuta nel primo asset manager a livello globale per disporre del contante necessario per fronteggiare l’attuale contesto ed, eventualmente, investire in altre operazioni.

Poco dopo l’avvio delle contrattazioni a Wall Street, le azioni BlackRock sul NYSE segnano un calo del 5,3% a 467 dollari. In sostanziale parità nell’ultimo mese (-0,49%), le azioni BlackRock rispetto a tre mesi fa valgono il 18% in meno.

Segno meno anche per PNC, in rosso di un punto percentuale a 101,07 dollari.

BlackRock: PNC vuole uscire dal capitale

PNC ha fatto sapere che intende vendere la quota detenuta in BlackRock, valutata 17 miliardi di dollari. La banca di Pittsburgh, riporta la nota emessa da BlackRock, “vuole uscire completamente dall’investimento”.

La mossa di PNC è legata alla necessità di detenere liquidità per contrastare il blocco dell’economia causato dall’avanzata del Coronavirus. Nei primi tre mesi dell’anno, l’utile netto di PNC ha segnato un rosso di 28 punti percentuali rispetto a un anno fa e la situazione, rilevano gli analisti, è destinata a peggiorare.

“Crediamo sia arrivato il momento di vendere”, ha detto Bill Demchak, Chief executive di PNC.

L’operazione permetterà a PNC di ottenere “un sostanziale ritorno dell’investimento effettuato andando a rafforzare in maniera significativa un bilancio ed una posizione di liquidità già solide”.

Grazie a questa operazione, ha continuato il manager, “PNC risulterà molto ben posizionata per sfruttare le potenziali opportunità di investimento che, come la storia ci dimostra, possono emergere dagli sconvolgimenti sui mercati”.

PNC: cosa ne pensano gli analisti

L’operazione di vendita della quota in BlackRock annunciata da PNC potrebbe dare il la a una nuova fase di consolidamento del settore bancario a stelle e strisce.

Tramite questa operazione, “PNC si assicura un tesoro che fornisce supporto in caso di peggioramento dell’attuale scenario e che garantisce una flessibilità strategica”, riporta una nota di Jefferies, secondo cui PNC “potrebbe essere in grado di puntare un ampio spettro di banche”.

Le azioni BlackRock messe in vendita da PNC saranno offerte sul mercato secondario.

BlackRock ha annunciato di voler riacquistare azioni proprie per un controvalore di 1,1 miliardi di dollari ad un prezzo pari a quello corrisposto dagli altri acquirenti.

Money.it