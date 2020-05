Golden Goose ha nominato come un nuova presidente Maureen Chiquet, che andrà a prendere il posto di Patrizio Di Marco.

Mantiene il suo incarico Silvio Campara, che dal 2018 è amministratore delegato.

Chiquet è laureata a Yale, ha iniziato la sua carriera professionale in L’Oréal, poi è passata in Gap ed è stata presidente di Banana Republic.

In ultimo è stata prima President and COO negli Usa e poi global CEO di Chanel dal 2007 al 2016.