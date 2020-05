Coronavirus, ipotesi mascherine obbligatorie a scuola a settembre

Il commissario Arcuri: “Le mascherine presto saranno in vendita anche dai tabaccai. Accetto le critiche, ma solo dai cittadini”

Mascherina obbligatoria per tutti gli studenti sopra i sei anni, i docenti e tutto il personale della scuola. E’ una delle ipotesi sul tavolo degli esperti che stanno lavorando al piano per consentire di tornare sui banchi a settembre. “Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche, ma solo dai cittadini”. Così il commissario Arcuri è tornato sulle polemiche per l’assenza delle mascherine a prezzo calmierato, che “presto saranno in vendita dai tabaccai”.

tgcom.24.mediaset.it